COVID-19: ограничения и вакцинация

Власти Германии продлили ограничительные меры, принятые в связи с пандемией - пока до 10-го января. Это решение обусловлено продолжающимся ростом заражений. По состоянию на четверг в стране выявлены свыше миллиона ста тысяч инфицированных, летальным исходом КОВИД закончился для почти 18 тысяч жителей страны.

Медики по-прежнему советуют минимизировать социальные контакты , рестораны, бары и фитнес-клубы заперты на замок.

Россия находится на четвертом месте в мире по числу зафиксированных случаев заражения, количество выявленных с начала пандемии вирусоносителей превысило 2 млн 300 тысяч человек, умерли более 41 тысячи, а уровень летальности - по официальным данным - составляет 1.75%. Со следующей недели в стране начинается массовая вакцинация.

Владимир Путин, президент РФ: "Я знаю, что уже более 2 млн доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, и уже с конца следующей недели".

Правительство Австрии приняло решение начать постепенное ослабление карантинных мер, с будущего понедельника школы вернутся на очный режим обучения.

О грядущих изменениях в стиле жизни альпийской республики объявил ее канцлер Себастьян Курц: "Мы намерены открыть 7-го декабря магазины, парикмахерские и салоны красоты, а также музеи и библиотеки".

В Испании также грядут изменения. Региональные власти и Мадрид в итоге достигли консенсуса. который касался, к примеру, возможности поездок по стране.

Вояжи будут разрешены в случае, если их цель - посещение родственников. О путешествиях "просто так" в качестве развлечения придется на некоторое время забыть.

За праздничным столом можно будет собраться, но количество гостей не должно превысить десять человек.