Новая жизнь "Персов" Эсхила

Трагедия древнегреческого драматурга Эсхила "Персы" обретает новую жизнь на сцене театра в Эпидавре. Это антивоенное произведение, представленное в 472 году до нашей эры, рассказывает о битве близ острова Саламин в Эгейском море, о самонадеянности силы и ее последствиях, о свободе и справедливости. Режиссер постановки — художественный руководитель Национального театра Греции Димитрис Лигнадис.

"Все классические произведения вневременны. Они сохраняют силу воздействия на протяжении веков. Я, в частности, уже давно выбрал трагедию "Персы". Во-первых, потому что мы вспоминаем историческое Саламинское сражение, произошедшее 2500 тысячи лет назад. Во-вторых, мне очень нравится сюжет этой трагедии, в ней рассказывается о победе небольшого государства, небольшой силы, которой Греция была в то время по сравнению с Персидской империей. Мне также нравится, что в ней говорится о гордыне, к которой в будущем может привести такая победа. И в третьих, мне нравится поэтичность произведения, скорбь, которая описывается в этой античной трагедии".

На сцене Одеона в Эпидавре, который славится своей акустикой и считается самым красивым из сохранившихся театров, впервые будет транслироваться онлайн постановка такой известной древнегреческой трагедии.

25 июля в 9 вечера по местному времени ее можно будет бесплатно посмотреть на платформе Youtube, а все добровольные пожертвования будут направлены Национальному театру Греции и актерам.

Режиссер Димитрис Лигнадис говорит: "Постановку можно будет увидеть во всех странах мира, кроме Греции. Мы хотим, чтобы весь мир увидел нашу работу. Она будет показана не в записи, а в режиме реального времени. И мы надеемся, что она послужит основной для нового формата просмотра для всех, кто хочет видеть произведения древнегреческой драматургии, но не может приехать в Грецию".

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, постановка "Персов" должна напомнить о вечных ценностях — демократии, свободе, а также о важности такого качества человеческого характера как сдержанность.