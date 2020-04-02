Безработица в Европе: кто заплатит за карантин?

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и все еще действующих карантинных мер, в Европе растет число безработных. Предприятия и компании борются за свое существование. Многим приходится сокращать свой штат. В Испании с середины марта уволены сотни тысяч человек. Уровень безработицы достиг 9,3%.

"На сегодняшний день более 300 тысяч граждан зарегистрировались на бирже труда. Это абсолютный рекорд для Испании" - заявила министр труда и социальной экономики Йоланда Диас. Общее число безработных превысило три с половиной миллиона.

В непростой ситуации оказались и британцы, несмотря на то, что правительство обещало компенсировать компаниям 80% от заработной платы работников. В минувшую среду власти сообщили, что за последние две недели с просьбой о предоставлении социального пособия обратились около миллиона человек, что в десять раз больше, чем бывает обычно за тот же период времени.

Принятые из-за короновируса ограничительные меры негативно отразились на пятой части работающих французов. Власти обязались выплачивать 84% от зарплаты тем, кто вынужденно остался без работы.

Мюриэль Пенико, министр труда Франции: "Помощи у государства попросили 337 тысяч компаний. В основном это малые и средние предприятия. В целом запрос касается трех миллионов шестисот тысяч человек".

В Австрии число безработных в прошлом месяце выросло на две трети. Из-за пандемии больше всех пострадали сотрудники туристической отрасли и те, кто работал в сфере розничной торговли.

Чтобы сохранить людей на рабочих местах и помочь бизнесу Европейский Союз выделит 100 миллиардов евро в рамках программы краткосрочного сохранения занятости населения в условиях карантина. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.