Медики - герои сегодняшней Европы

Таких массовых аплодисментов не удостаивался ни один великий актер или политик. В крупных городах Германии, Швейцарии, Нидерландов, Франции и других европейских стран ровно в 20.00 жители вышли на балконы и стоя, с криками "браво" рукоплескали медикам. Именно доктора, сотрудники "Скорой помощи", медсестры и санитары - герои сегодняшнего дня. Им обязаны своей жизнью выздоровевшие от заболеваний, вызванных новым коронавирусом, на их профессионализм надеются все.

"Давайте поддержим наших медиков! - кричали из окон жители одного из парижских районов. - Пусть этот вирус больше не убьет ни одного человека!"

В то же время страховые компании прислали французам уведомление о том, что в связи со сложной ситуацией в стране приоритет при обращении к врачам - у больных с симптомами COVID-19.