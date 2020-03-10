Эпидемия подхлестнула потребительскую активность испанцев

В Мадриде, который готовится к закрытию на карантин школ и вузов, выстроились длинные очереди за продуктами. В некоторых магазинах активные покупатели оставили за собой совершенно пустые полки. Особой популярностью пользуются предметы первой необходимости и минимальный продуктовый набор, в том числе макароны и туалетная бумага.
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