Эпидемия подхлестнула потребительскую активность испанцев

В Мадриде, который готовится к закрытию на карантин школ и вузов, выстроились длинные очереди за продуктами. В некоторых магазинах активные покупатели оставили за собой совершенно пустые полки. Особой популярностью пользуются предметы первой необходимости и минимальный продуктовый набор, в том числе макароны и туалетная бумага.