Акция Femen к 8 марта в Париже

В Международный женский день 8 марта активистки феминистской группы Femen провели в центре Парижа акцию протеста, выступив, как было написано на их плакатах, против "патриархальной пандемии".
Около 40 участниц перформанса – как всегда, топлесс - собрались на площади Согласия и распылили там дым фиолетового цвета, одновременно скандируя антисексистские лозунги. Их разогнала полиция.
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