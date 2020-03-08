Акция Femen к 8 марта в Париже

В Международный женский день 8 марта активистки феминистской группы Femen провели в центре Парижа акцию протеста, выступив, как было написано на их плакатах, против "патриархальной пандемии".

Около 40 участниц перформанса – как всегда, топлесс - собрались на площади Согласия и распылили там дым фиолетового цвета, одновременно скандируя антисексистские лозунги. Их разогнала полиция.