В Японии умер старейший мужчина на Земле

Японец Ниигата Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в возрасте 112 лет. Как сообщили местные СМИ, у Ватанабэ была большая семья - пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года. Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. Самая пожилая женщина Японии - 117-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака - является носителем титула самого старого человека на планете.