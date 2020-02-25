В Японии умер старейший мужчина на Земле

Японец Ниигата Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в возрасте 112 лет. Как сообщили местные СМИ, у Ватанабэ была большая семья - пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года. Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. Самая пожилая женщина Японии - 117-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака - является носителем титула самого старого человека на планете.
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