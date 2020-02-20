Ожившие картины Нико Пиросмани

В музее голограмм "Голосеум" в Тбилиси проходит уникальная выставка работ Нико Пиросмани, одного из самых известных грузинских художников. При этом организаторы решили добавить искусству привкус современных технологий. Картины художника проецируются при помощи проекторов, при этом создается впечатление, что персонажи двигаются и изгибаются.

Стиль самоучки Пиросмани часто описывается как "наивный" или "неопримитивистский". Он пробовал себя на разных поприщах, в том числе был пастухом, железнодорожным кондуктором и рисовал вывески для предприятий. Пиросмани не достигнул большого коммерческого успеха при жизни и умер в относительной безвестности.