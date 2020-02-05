Петушиные бои приспособились к кризису в Венесуэле

Организаторы петушиных боёв в Венесуэле приспособились к финансовому кризису в стране, отказались от боливаров и перешли на ставки в американских долларах. Об этом сообщает «Франс-Пресс». Популярная, хотя и жестокая, забава объединяет людей разных политических взглядов: «На арене петушиных боёв все равны», — объясняет владелец одного из боевых петухов. Размеры ставок очень разнятся — на элитных мероприятиях джекпот может составлять до 30 тыс. долларов США.