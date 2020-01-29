Виноделы готовятся к глобальному потеплению

Глобальное потепление окажет серьёзное воздействие на мировое виноделие. К такому выводу пришли учёные Французского института исследования сельского хозяйства, питания и окружающей среды (INRAE). Согласно их выводам, в случае повышения средней температуры на два градуса, 56% винодельческих регионов больше не смогут производить качественное вино.

Наибольшие потери в случае значительного потепления понесут виноделы таких средиземноморских стран как Испания и Италия. По подсчётам учёных, они могут потерять около 60% земель, занятых сейчас виноградниками.

Франция и Германия практически ничего не потеряют с точки зрения их общей площади, но зона виноградарства переместиться с юга на север. Винодельческие страны, расположенные в достаточно высоких широтах, такие как США и Новая Зеландия, напротив, выиграют от изменения климата.

По словам научного сотрудника INRAE Иньяки Гарсии де Кортасара Атаури, катастрофического сценария может помочь избежать внедрение новых сортов винограда, устойчивых к более высоким температурам:

«Важно отметить, что в последние годы в винодельческих регионах предпринимались попытки использовать новые сорта винограда при производстве традиционных наименований вина. На многих виноградниках уже началась работа по изучению этих новых сортов на предмет того, можно ли их включить в официальное описание существующих защищённых наименований вина».

К странам, которые могут выиграть от глобального потепления, наблюдатели относят Россию. До сих пор виноделие было развито лишь на небольшом проценте её территории, главным образом – в Причерноморье.