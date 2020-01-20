Мощный ливень с градом обрушился на столицу Австралии Канберру. Наводнение, разбитые окна машин и витрины магазинов, поваленные деревья. Два человека получили ранения. По меньшей мере, тысяча домов остались без электричества. Град размером с мяч для гольфа пришел на смену смертоносным лесным пожарам, жертвами которых стали как минимум 26 человек и более миллиарда животных. Тем временем, над городом Даббо в регионе Орана, штат Новый Южный Уэльс, пронеслась пыльная буря. Скорость порывов ветра достигала 107 км/ч.