Мощный ливень с градом обрушился на столицу Австралии Канберру. Наводнение, разбитые окна машин и витрины магазинов, поваленные деревья. Два человека получили ранения. По меньшей мере, тысяча домов остались без электричества. Град размером с мяч для гольфа пришел на смену смертоносным лесным пожарам, жертвами которых стали как минимум 26 человек и более миллиарда животных. Тем временем, над городом Даббо в регионе Орана, штат Новый Южный Уэльс, пронеслась пыльная буря. Скорость порывов ветра достигала 107 км/ч.
Другие No Comment
Австралия: вслед за пожарами - наводнение, ураган и град
Десятки людей пострадали в Ливане в ходе акций протеста
Рекордный снегопад на острове Ньюфаундленд
Десятки тысяч москвичей окунулись в крещенскую купель
Новогодние празднества в польской глубинке
Иркутский "айсберг" покрылся льдом
В Бордо бастуют адвокаты
В Мадриде благословили собак, кошек и хомяка
В рубрике No Comment: погружение в Ганг и восхождение на небоскреб
Пожарные в Страсбурге протестуют против агрессии и насилия
Сан-Бартоломе-де-Пинарес: очищение огнём
Ангела Меркель с синяком под глазом: стрит-арт в поддержку женщин
В горящей Австралии начались дожди
Мигрантов из Гондураса вернули домой