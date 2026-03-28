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Насколько США удалось достичь целей за месяц войны в Иране?

Президент США Дональд Трамп выступает во время заседания кабинета министров в Белом доме, четверг, 26 марта 2026 года, в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время заседания кабинета министров в Белом доме, четверг, 26 марта 2026 года, в Вашингтоне Авторское право  AP Photo/Alex Brandon
Авторское право AP Photo/Alex Brandon
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
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Белый дом продолжает заявлять о крупных успехах в продолжающейся операции в Иране, которая уже достигла месячной отметки. Цели войны, похоже, постоянно меняются, но насколько успешно действует Вашингтон?

Прошел месяц с тех пор, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану, положив начало войне, которая дестабилизировала регион, нарушила глобальные цепочки поставок и вызвала международный кризис цен на нефть. Атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются, а судоходство через стратегический Ормузский пролив по-прежнему закрыто.

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Президент США Дональд Трамп обозначил пять целей, которых Вашингтон должен достичь, прежде чем прекратить войну с Ираном. Но теперь, спустя месяц, он предположил, что, возможно, скоро "свернет" свою операцию, несмотря на то, что некоторые из его ключевых целей остаются неопределенными или невыполненными.

По общему мнению, удары США и Израиля значительно снизили военный потенциал Ирана и привели к гибели десятков высокопоставленных руководителей. Однако эти тактические успехи не всегда приводят к достижению всех стратегических целей президента.

Трамп слушает репортера во время приведения к присяге министра национальной безопасности Маркуэйна Маллина в Белом доме, вторник, 24 марта 2026 года, в Вашингтоне
Трамп слушает репортера во время приведения к присяге министра национальной безопасности Маркуэйна Маллина в Белом доме, вторник, 24 марта 2026 года, в Вашингтоне Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Некоторые из его целей труднодостижимы, и если США уйдут, так их и не реализовав, а военизированный Корпус стражей исламской революции Ирана все еще будет у власти, Трамп может столкнуться не только с глобальными, но и с политическими последствиями внутри страны.

Президент США постоянно утверждает, что операции в Иране превосходят прогнозы как по успеху, так и по срокам. Какими именно были его цели и удалось ли их достичь?

"Полное уничтожение иранского ракетного потенциала"

Одной из главных целей, поставленных президентом США в Иране, было уничтожение ракет и "уничтожение их ракетной промышленности до основания".

Администрация утверждает, что этот потенциал был значительно ослаблен, но Иран по-прежнему запускает ракеты и беспилотники, включая серию обстрелов Израиля, в то время как Трамп утверждал, что ведутся переговоры с Ираном.

В четверг Трамп заявил в Белом доме, что около 90% иранских ракет и пусковых установок выведены из строя, а беспилотники и заводы, где производятся беспилотники и ракеты, "значительно сократились".

Однако за последнюю неделю иранские атаки, похоже, усилились: Тегеран регулярно обстреливает Израиль и соседние арабские страны Персидского залива, где расположены базы США, с помощью беспилотников и современных ракет.

Американский истребитель F-35C Lightning II готовится к полету на полетной палубе корабля ВМС США
Американский истребитель F-35C Lightning II готовится к полету на полетной палубе корабля ВМС США AP/AP

"Уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана"

До прошлой недели президент США и его администрация иногда указывали эту цель как отдельную, описывая ее как цель "сровнять с землей их ракетную промышленность".

В других случаях эта цель выпадала из списка. Пентагон обычно объединяет ее с первой целью - уничтожением ракетного потенциала Ирана.

Центральное командование США заявило, что его цели ударов по Ирану включают производство оружия, а также предприятия по производству ракет и беспилотников. Тем не менее, иранские атаки на соседей по Персидскому заливу и Израиль продолжаются, и официальные лица в Тегеране утверждают, что они могут продолжать воевать столько, сколько потребуется.

Аналитики утверждают, что Иран много лет занимался массовым производством и накоплением оружия для подготовки к такой войне, отмечая, что цель Трампа нереальна, поскольку это оружие, особенно беспилотники, может производиться на относительно небольших предприятиях в огромных количествах. Кроме того, неясно, сколько таких объектов существует.

На этом частично отредактированном изображении с видео, предоставленном Центральным командованием США, показан военный самолет в Иране незадолго до того, как он был поражен американской ракетой, воскресенье, 1 марта 2026 г.
На этом частично отредактированном изображении с видео, предоставленном Центральным командованием США, показан военный самолет в Иране незадолго до того, как он был сбит американской ракетой, воскресенье, 1 марта 2026 года AP/AP

"Уничтожение военно-морского флота и военно-воздушные сил"

США и Израиль быстро установили превосходство в воздухе над Ираном, где они летают практически беспрепятственно. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в четверг, что за время войны Вашингтон повредил или уничтожил более 150 иранских кораблей.

После того как в начале марта американская подводная лодка торпедировала и потопила иранский военный корабль, два других иранских судна - IRIS Bushehr и IRIS Lavan - пришвартовались в Шри-Ланке и Индии и обратились за помощью к этим двум странам.

Из США не поступало никаких сообщений о том, что они были потоплены или захвачены.

Революционная гвардия Ирана имеет собственный военно-морской флот, который также полагается на более мелкие суда для проведения атак и сброса мин.

Неизвестно, насколько велика численность этих сил и ставили ли они мины, но иранские ракеты продолжают нарушать судоходство через Ормузский пролив.

Министр обороны США Пит Хегсет выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, четверг, 26 марта 2026 года, в Вашингтоне
Министр обороны США Пит Хегсет выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, четверг, 26 марта 2026 года, в Вашингтоне Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

"Никогда не позволить Ирану даже приблизиться к ядерному потенциалу"

За последний год Трамп совершил резкий разворот, заявив в июне, что США "уничтожили" ядерную программу Ирана, после чего его помощники предупредили, что Ирану осталось всего несколько недель до получения бомбы, чтобы оправдать нынешние операции.

Иранские государственные СМИ заявили, что в пятницу были атакованы ядерные объекты страны. Удары были нанесены по заводу по производству тяжелой воды и желтого кека, и Израиль позже подтвердил, что именно он стоит за этими ударами.

Ранее Израиль объявил о нанесении ударов по другим целям, связанным с ядерной программой, в том числе об убийстве ведущего иранского ученого-ядерщика.

Один из самых острых вопросов в этой войне - будет ли Трамп добиваться изъятия или уничтожения имеющихся у Тегерана 440 килограммов обогащенного урана, который потенциально может быть использован для создания ядерного оружия?

На этом частично отредактированном изображении с видео, предоставленном Центральным командованием США, показан военный автомобиль в Иране незадолго до того, как он был поражен американской ракетой, понедельник, 2 марта 2026 года
На этом частично отредактированном изображении из видеозаписи, предоставленной Центральным командованием США, показан военный автомобиль в Иране незадолго до того, как по нему был нанесен удар американской ракетой, понедельник, 2 марта 2026 г. AP/AP

В понедельник Трамп впервые заявил, что США извлекут уран, который, как считается, захоронен глубоко под горным объектом.

Он отметил, что это произойдет, если Вашингтон заключит с Ираном какую-то сделку, по которой США смогут его извлечь. По мнению экспертов, без разрешения Ирана изъятие урана будет опасной миссией и потребует значительного развертывания американских войск в стране.

"Защита ближневосточных союзников"

В недавнем посте на сайте Truth Social Трамп добавил пятую цель для США: "Защита на самом высоком уровне наших ближневосточных союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и других. Ормузский пролив должны будут охранять и контролировать, по мере необходимости, другие государства, которые им пользуются - Соединенные Штаты этого не делают!"

США уже содержат тысячи военнослужащих на базах и других объектах в регионе.

Неясно, насколько далеко Трамп готов зайти, чтобы защитить ближневосточных союзников от угроз, но Иран по-прежнему способен нападать на эти страны. Также неясно, как далеко США готовы зайти для открытия Ормузского пролива.

Трамп колеблется в вопросе о том, нужно ли США принимать участие в его охране. Он снова продлил срок, в течение которого Иран должен вновь открыть Ормузский пролив или подвергнуться атакам на свои электростанции, дав ему время до 6 апреля.

На этом изображении, предоставленном Центральным командованием США, показаны моряки ВМС, подруливающие к перевалочному пункту на летной палубе корабля ВМС США
На этом снимке, предоставленном Центральным командованием США, видно, как моряки ВМС подруливают самолеты к месту стоянки на летной палубе корабля ВМС США AP/AP

Дополнительные цели, не включенные в список

Трамп говорил о смене режима с самого начала войны, призывая иранский народ "взять власть" в свои руки после того, как Израиль при поддержке США нанес удары, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и большая часть высшего эшелона его руководства.

Администрация Трампа никогда прямо не заявляла о смене режима как о цели в Иране, хотя и давала понять, что хочет положить конец 47-летнему правлению репрессивной теократии.

В четверг в Белом доме Трамп заявил, что режим "в значительной степени уничтожен".

"Вы можете сказать, что произошла смена режима, потому что они были убиты", - сказал он в интервью американской телекомпании Fox News.

Теперь Вашингтон утверждает, что ведет переговоры с представителями того же иранского правительства, стремясь как можно скорее положить конец конфликту и вновь открыть Ормузский пролив для морского сообщения. Иран, однако, продолжает публично настаивать на том, что не ведет переговоров с Белым домом.

И первоначальные надежды Трампа на иранский народ, похоже, так и останутся несбыточными.

Скриншот поста президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social, в котором он рассказывает о целях своих военных операций в Иране
Скриншот сообщения президента США Дональда Трампа на сайте Truth Social, в котором он излагает цели своих военных операций в Иране @realDonaldTrump/TruthSocial

Кроме того, ранее Трамп говорил о том, что намерен лишить Иран возможности финансировать прокси-группы в регионе, такие как ХАМАС в Газе, "Хезболлах" в Ливане, хуситов в Йемене и Силы народной мобилизации в Ираке.

Официальные лица Белого дома предоставили мало обновленной информации об этой цели, которую президент описал как обеспечение того, чтобы "прокси-террористы в регионе больше не могли дестабилизировать регион или мир и атаковать наши силы" и "того, чтобы иранский режим не мог продолжать вооружать, финансировать и направлять террористические армии за пределами своих границ".

Хотя США наносят удары по связанным с Ираном военизированным группировкам в Ираке, а Израиль, похоже, расширяет свои операции против "Хезболлах" в Ливане, администрация не предложила подробностей о том, как она собирается навсегда прекратить поддержку Тегераном боевых групп.

Однако в заявлении Белого дома говорится, что обеспечение того, чтобы иранские марионеточные группировки не могли и дальше дестабилизировать регион, остается ключевой целью, и утверждается, что "марионеточные группировки почти не сопротивляются, потому что наши вооруженные силы Соединенных Штатов очень сильны и смертоносны".

Дополнительные источники • AP

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