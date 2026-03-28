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Почетный консул Украины в Монако: "Украинцы создали здесь семью"

Александр Караккини
Александр Караккини Авторское право  Alexandre Caracchini
Авторское право Alexandre Caracchini
By Christina Molle
Опубликовано
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В Монако открыто почетное украинское консульство, которое помогает гражданам Украины в решении административных формальностей и повседневной жизни в княжестве, а также координирует гуманитарную помощь стране, ставшей жертвой российской агрессии.

Княжество Монако усиливает поддержку украинцев: с 7 января почетное консульство во главе с Александром Караккини оказывает поддержку гражданам Украины, координирует гуманитарную помощь и инвестиции в страну.

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По данным Монегаскского института статистики и экономических исследований (Imsee), в 2024 году в Монако проживало 319 украинцев, имеющих вид на жительство, в том числе 275 человек, которые были перемещены с начала российского вторжения. Эта цифра не учитывает множество арендаторов-нерезидентов.

"Многие украинцы снимают квартиры в Монако, не обращаясь за видом на жительство, - пояснил Euronews Александр Караккини. - Для некоторых этот процесс осложняется тем, что Монако включено в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег* до июня 2027 года. У других нет средств для открытия банковского счета. В последние недели мы также получали запросы от украинцев, живущих в Дубае, которые хотели бы поселиться здесь".

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Поддержка украинцев в их повседневной жизни

Этот новый адрес укрепляет приверженность Княжества Украине. "Монако поддерживает Киев в его борьбе за независимость и территориальную целостность и приняло участие в экстренном заседании, состоявшемся в Организации Объединенных Наций в марте 2022 года", - объясняет почетный консул.

Он добавляет, что "государство приняло министерские решения о замораживании активов россиян в княжестве в соответствии с международными обязательствами и мерами, принятыми Европейским союзом".

Новый почетный консул Украины в Монако, личный архив.
Новый почетный консул Украины в Монако, личный архив. Alexandre Caracchini

В отличие от официального консульства, почетный пост служит в первую очередь передачей информации для граждан и не обладает всеми административными прерогативами. За более сложными процедурами - выдачей паспортов, удостоверений личности или виз - украинцам всегда придется ездить в Париж_._

Однако монегасская миссия готова помочь им с повседневными процедурами. "Мы получаем множество запросов: открытие банковских счетов, запись в школы для недавно поселившихся семей - я пишу напрямую директорам школ, - вопросы о школьных поездках за границу, и даже пары, поженившиеся во время войны, чьи украинские жены хотят забрать свои документы из Монако. У нас есть привилегированные связи, которые позволяют нам быстро выполнять эти процедуры", - говорит Александр Караккини.

Гуманитарная эстафета

Помимо административных процедур, монегасское отделение стремится координировать гуманитарную помощь и ассоциации, которые действуют в Украине с самого начала конфликта.

Украинцы создали здесь настоящую семью, и взаимопомощь очень сильна.

"Меня поражает количество людей, которые хотят присоединиться к консульству и помочь. Многие из них сами украинцы и пережили войну, некоторые с востока страны пережили ее дважды: сначала в 2014 году во время атак на Донецк и Луганск - эти люди тогда бежали в Киев. И второй раз, когда конфликт распространился на всю страну", - объясняет Александр Караккини.

Среди самых насущных потребностей - генераторы. Большинство украинцев живут в условиях перебоев с электричеством, вызванных регулярными атаками российских войск на энергетическую инфраструктуру страны.

"Мы сотрудничаем с Монакским Красным Крестом, Франко-украинской ассоциацией Лазурного берега (AFUCA) и ассоциацией "Монако-Украина", которые собирают средства на генераторы. Многие украинские энергетические установки повреждены... В домах 6 или 7 градусов, это все равно что спать на улице", - рассказывает почетный консул.

Другие организации сосредоточены на медицинском секторе. "Фонд Савчука, например, очень активно борется с детским раком и организует художественные выставки и аукционы для финансирования лечения", - говорит почетный консул. Благотворительный фонд "Допомогатор", основанный Еленой Черноволовой, которая недавно переехала в Монако вместе со своей семьей, обеспечивает бионическими протезами гражданских и военных, пострадавших во время войны. "Это исключительный проект: каждый человек, которому была оказана помощь, имеет свою особенную историю. Это организация, с которой мы много сотрудничаем и которая особенно близка моему сердцу", - добавляет Александр Караккини.

Также создается новая ассоциация "Друзья Украины", которая будет поддерживать мероприятия, организуемые консульством, и способствовать сбору средств.

"Восстановление Украины начинается сегодня"

Новый почетный консул также стремится подготовиться к послевоенному периоду. Бывший застройщик, он использует свою адресную книгу и стратегическое положение Монако, чтобы объединить международных инвесторов и местных игроков.

"Я регулярно езжу в Украину и встречался со многими людьми: американцами, которые были там с самого начала, а также французами, которые являются самыми многочисленными европейскими инвесторами. А Монако действительно уникально: площадь княжества составляет 2,02 км², но здесь сосредоточены предприниматели со всего мира, которые реализовали замечательные проекты во всех отраслях. У этих предпринимателей есть настоящий аппетит к возможностям, и они знают, что у Украины есть доступ к морю, источникам энергии, редким землям и т. д. Я могу свести людей и проекты воедино и определить, кто может быть заинтересован в той или иной инвестиции", - признается Александр Караккини.

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Помимо жилья, потребности также касаются транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, логистики и технологий. Большинство проектов уже изучаются, говорит Александр Караккини: "Восстановление Украины начнется не тогда, когда закончится война, а сегодня. Мы не можем ждать: нужно многое сделать".

"Лучше провести все исследования и получить необходимые разрешения, чтобы иметь возможность действовать немедленно, чем начинать с нуля после окончания конфликта", - подчеркивает он.

*Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) - Euronews.

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