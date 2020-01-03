Грязь вместо травы на футбольном поле

В городе Сармада сирийской провинции Идлиб оппозиционные активисты игрой в футбол пытаются отвлечь беженцев от проблем. В лагере, расположенном вблизи турецкой границы, нет отопления, на улице холодно и идет дождь. На импровизированном футбольном поле вместо травы — грязь. Люди бежали от боевых действий, усилившихся с наступление сирийской правительственной армии на позиции вооруженных повстанцев. Международный комитет Красного Креста (МККК) отмечает, что боевые действия привели к "невыносимым гуманитарным последствиям для гражданского населения". Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" и их союзников.
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