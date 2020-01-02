Японские следователи пытаются выяснить, кто помог Карлосу Гону совершить побег из Токио, где до недавнего времени он находился под домашним арестом. В токийской резиденции Гона проводится обыск.

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси"), имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, бежал в Бейрут, по его словам, "от несправедливого и политического преследования". Он утверждает, что власти Японии препятствуют возможному дальнейшему слиянию автопроизводителей Nissan и Renault. Японская прокуратура обвиняет Карлоса Гона в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

Адвокаты сообщили журналистам, что 8 января он даст пресс-конференцию.

Друг Карлоса Гона, ливанский телеведущий Рикардо Карам говорит: "Он был уверен в своем будущем. У него много планов, это самое главное. Сейчас он находится в окружении семьи и друзей. Он у себя дома, в своей стране".

В свою очередь, МВД Турции проводит расследование из-за информации о том, что Гон прибыл в Ливан через аэропорт Стамбула. В рамках этого дела уже задержаны семь человек, включая четырех пилотов. Турецкие газеты пишут, что пограничная служба не знала о прибытии Карлоса Гона и в системе нет информации о въезде и выезде из страны.

По данным СМИ, паспорта у Гона были изъяты, но еще один французский документ, согласно судебному постановлению, он всегда носил с собой в специальном чехле с секретным кодом, доступ к которому был только у адвоката. Власти Ливана заявляют, что гон попал в Бейрут законным путем.

Между тем государственный секретарь при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, если Карлос Гон вернется во Францию, он не будет экстрадирован, потому что страна никогда не экстрадирует своих граждан. Но это, подчеркнула госсекретарь, "не мешает нам придерживаться мнения, что Карлосу Гону не следовало принимать мер к тому, чтобы избежать японской юстиции".

На данный момент точно неизвестно, каким образом Гон смог покинуть территорию Японии. По некоторым данным, его вывезли из токийской резиденции в ящике для музыкальных инструментов в провинциальный аэропорт, откуда на частном самолете он был доставлен в Турцию, а затем в Ливан.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что побег Карлос Гона планировался в течении нескольких месяцев и ключевую роль в этом сыграла его жена.