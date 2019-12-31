Карлос Гон бежал из-под ареста

Находившийся под домашним арестом в Токио бывший глава франко-японского автомобилестроительного концерна Карлос Гон подтвердил во вторник, что "в настоящий момент находится в Ливане".

Пресса заняла диспозицию перед многоэтажным домов, в котором расположены апартаменты Карлоса Гона Photo AP, all rights reserved

Коммюнике бывшего магната распространило AFP.

В свою очередь, агентство "Киодо", ссылаясь на японских правоохранителей, сообщило, что в списке покинувших страну человека с именем "Карлос Гон" нет.

Французская газета Les Echos, которой владеет самый богатый человек страны Бернар Арно (он входит в ближний круг Макрона) накануне объявила, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции в ночь на понедельник.

Les Echos подчеркнула, что Гон выехал из Японии по подложным документам.

Утром во вторник один из японских адвокатов Гона сообщил, что ничего не знает о выезде своего клиента из страны. Позднее было заявлено, что адвокаты Гона "потрясены произошедшим".

Кароль Гон, супругу Карлоса Гона, ждала его в Бейруте, у Гона, помимо бразильского, имеется также французский и ливанский паспорта Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Eugene Hoshiko

Гон был арестован по обвинению в неуплате налогов чуть более года назад, позднее его отправили под домашний арест.

Карлос Гон пользовался расположением всех французских президентов - государство держит акции концерна Рено после послевоеннолй национализации Photo AP, file, all rights reserved

Гон - бразилец ливанского происхождения. Между Ливаном и Японией соглашения об экстрадиции нет.