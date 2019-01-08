Карлос Гон: "Выдвинутые обвинения - ложь, мой арест несправедлив"

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan Карлос Гон на суде заявил, что выдвинутые против него обвинения ложные, а его арест несправедлив.

"Я 20 лет своей жизни посвятил Nissan. Я не причинил никакого ущерба", - цитирует сказанное Гоном агентство Киодо.

Как сообщил Карлос Гон, он "делал все возможное, чтобы вести дела честно и законно".

Гон появился в черном костюме и белой рубашке без галстука. А заявление сделал на

английском языке.

Окружной судья отметил, что содержание Гона под стражей связано с риском его побега.

Карлос Гон был задержан на борту собственного джета и помещен в Токийскую тюрьму в ноябре, его подозревают в нарушении финансового законодательства Японии. Срок его задержания несколько дней назад был продлен до 11 января.