Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan Карлос Гон на суде заявил, что выдвинутые против него обвинения ложные, а его арест несправедлив.
Карлос Гон: "Выдвинутые обвинения - ложь, мой арест несправедлив"
"Я 20 лет своей жизни посвятил Nissan. Я не причинил никакого ущерба", - цитирует сказанное Гоном агентство Киодо.
Как сообщил Карлос Гон, он "делал все возможное, чтобы вести дела честно и законно".
Гон появился в черном костюме и белой рубашке без галстука. А заявление сделал на
английском языке.
Окружной судья отметил, что содержание Гона под стражей связано с риском его побега.
Карлос Гон был задержан на борту собственного джета и помещен в Токийскую тюрьму в ноябре, его подозревают в нарушении финансового законодательства Японии. Срок его задержания несколько дней назад был продлен до 11 января.