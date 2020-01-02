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Погоня за мечтой в небе над Шанхаем

Почти 2000 беспилотников поднялись в небо в новогоднюю ночь и осветили реку Хуанпу в Шанхае на востоке Китая. Дроны складывали в небе различные фигуры, среди которых были планета Земля и драконы. Около полуночи они продемонстрировали достижения, которых Шанхай добился за последние 40 лет реформ и политики открытости. Завершающим аккордом шоу стали появившиеся в небе иероглифы "Чжу Мен", что означает "Погоня за мечтой".

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