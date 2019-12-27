Причины катастрофы: ошибка пилота либо техническая неисправность

12 человек, по уточненным данным, погибли в пятницу утром в результате крушения самолета авиакомпании "Бек эйр" около Алма-Аты. Ранее сообщалось, что погибших 15.

Как сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр, жертвами авиакатастрофы стали "в основном пассажиры, которые находились в носовой части лайнера"; восемь из них скончались на месте происшествия, два человека в больнице и два в аэропорту Алма-Аты. По его данным, госпитализированы 49 человек, из них 18 находятся в тяжелом состоянии.

Скляр также сообщил, что состояние взлетно-посадочной полосы в аэропорту Алма-Аты во время вылета самолета было идеальным. "Коэффициент сцепления был 0,5. Это полностью соответствовало всем критериям", - отметил он.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Талгарского района Алма-Атинской области. На борту лайнера находилось 93 пассажира и пять членов экипажа.

Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия, которая уже прибыла на место трагедии. На месте крушения самолета найдены оба бортовых самописца. Предварительная версия авиакатастрофы: "ошибка пилотов либо техническая неисправность", заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр. По его словам, сейчас Комитет гражданской авиации и Управление по расследованию авиапроисшествий Казахстана выясняют обстоятельства эксплуатации воздушного судна. К расшифровке "чёрных ящиков" будут привлечены специалисты Международного авиационного комитета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране общенациональный траур 28 декабря и заявил в Твиттере, что "все виновные понесут строгое наказание".