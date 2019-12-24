Помощники Санты взмывают в воздух

Эльфы помогают испанским детям поверить в чудеса. В канун Рождества один из них совершил полет в вертикальной аэродинамической трубе каталонского города Эмпуриабрава на глазах у удивленных малышей. Зеленый человечек в колпаке исполнил несколько акробатических этюдов и провел праздничную лотерею. Санта-Клаус на мероприятии так и не появился, но его помощник старательно собрал адресованные ему письма.
Другие No Comment
Столкновения в торговом центре
Протесты против закона о гражданстве
Американским военным в Сирии привезли подарки
Животные в снегу
Против фемицида с завязанными глазами
С Болтом, барабанами и вентиляторами
"Генералов - в мусорные баки!"
Рождественские ясли Бэнкси
Рождественское "Восстание вымирающих" в Сиднее
Биохимик стала "Мисс Америка-2020"
Новогодняя ёлка на дне Байкала
Самые интересные видео из рубрики No Comment на этой неделе
Австралия в дыму
Матч на фоне протестов