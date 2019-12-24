Помощники Санты взмывают в воздух

Эльфы помогают испанским детям поверить в чудеса. В канун Рождества один из них совершил полет в вертикальной аэродинамической трубе каталонского города Эмпуриабрава на глазах у удивленных малышей. Зеленый человечек в колпаке исполнил несколько акробатических этюдов и провел праздничную лотерею. Санта-Клаус на мероприятии так и не появился, но его помощник старательно собрал адресованные ему письма.