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Помощники Санты взмывают в воздух

Эльфы помогают испанским детям поверить в чудеса. В канун Рождества один из них совершил полет в вертикальной аэродинамической трубе каталонского города Эмпуриабрава на глазах у удивленных малышей. Зеленый человечек в колпаке исполнил несколько акробатических этюдов и провел праздничную лотерею. Санта-Клаус на мероприятии так и не появился, но его помощник старательно собрал адресованные ему письма.

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