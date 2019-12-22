Животные в снегу

Туристы наблюдали в воскресенье за животными, живущими в горных районах национального парка Шэньнунцзя в провинции Хубэй в центральном Китае, во время недавнего снегопада.
Группа золотых обезьян собралась на снежном поле, чтобы насладиться игрой и позавтракать: одни наслаждались угощениями, в то время как другие поднималась на деревья и прыгали с ветки на ветку.
Гигантские панды также были приятно удивлены снежным пейзажем и бегали по огороженному двору, взбираясь на деревья, чтобы лучше рассмотреть свои похорошевшие в одночасье владения.
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