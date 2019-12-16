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Гонконг: протесты в торговых центрах

В шести торговых центрах Гонконга собрались сторонники протестного движения. Они настаивали на том, чтобы власти выполнили требования протестующих. Одно из них - проведение расследования действий полиции по отношению к манифестантам. В одном из кафе группа неизвестных людей в масках устроила погром. В коммерческом центре Sha Tin сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона толпы. Сообщается об арестах. Масштабные акции протеста против законопроекта об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая начались в июне. Власти от своих планов отказались, но жители продолжили выходить на улицы с требованием провести реформы. За участие в акциях и беспорядках задержаны около 6 тысяч человек.

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