COP25: неутешительные итоги

Итоги прошедшей в Мадриде 25-й конференции ООН по климату вызвали глубокое разочарование в Европейском союзе. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Еврокомиссии, где также выражена надежда на то, что в следующем году на форуме в Глазго долгосрочная стратегия сокращения выбросов парниковых газов будет согласована. Об этом говорила и председатель конференции Каролина Шмидт в своём заключительном слове:

– Весь мир смотрит на нас, люди ждут от нас конкретных, более масштабных решений, поэтому мы не удовлетворены. Ведь частичных соглашений которые были достигнуты, совершенно недостаточно, для того, чтобы противостоять надвигающемуся климатическому кризису.

Почти 200 стран, собравшихся на конференции, призвали к большим усилиям по борьбе с климатическими изменениями и к сокращению выбросов углекислого газа. Некоторые участники мероприятия положительно оценили его итоги, среди них министр климата и окружающей среды Норвегии Ула Эльвестуэн:

– Результат оказался несколько лучше, чем представлялось несколько несколько дней назад. Но теперь нужно двигаться дальше. Следует поставить перед собой более амбициозные цели и действовать с быстротой, необходимой в столь серьёзной ситуации, в которой находится мир.

– Эта конференция в Мадриде стала, на самом деле, отправной точкой для многостороннего подхода в отношении изменения климата, – считает Мартин Кайзер из организации Greenpeace, – и теперь Евросоюзу, принявшему Зелёный пакт, нужно двигаться в направлении углеродонейтральной экономики.

Учёные-климатологи уже много лет бьют тревогу, но теперь всё большую обеспокоенность проявляют и обычные граждане. В связи с продолжающимся глобальным потеплением на планете заметно участились лесные пожары, таяние ледников вызывает рост уровня океана, что приводит к наводнениям в прибрежных зонах, а сильные засухи могут вызвать проблемы с продовольствием.