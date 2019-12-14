Противники Джонсона столкнулись с полицейским кордоном

Радикально настроенные противники Бориса Джонсона и Консервативной партии вышли в пятницу вечером на улицы Лондона, чтобы выразить свое разочарование победой консерваторов на досрочных парламентских выборах. Демонстрация завершилась противостоянием с полицией. Против демонстрантов, пытавшихся прорваться через кордон полиции, были применены дубинки, несколько человек были задержаны.