Противники Джонсона столкнулись с полицейским кордоном

Радикально настроенные противники Бориса Джонсона и Консервативной партии вышли в пятницу вечером на улицы Лондона, чтобы выразить свое разочарование победой консерваторов на досрочных парламентских выборах. Демонстрация завершилась противостоянием с полицией. Против демонстрантов, пытавшихся прорваться через кордон полиции, были применены дубинки, несколько человек были задержаны.
Другие No Comment
Международный чемпионат по гонкам дронов
100-летняя электростанция взлетела на воздух
Ледяной лабиринт в Вашингтоне
Мигранты на Лесбосе: жизнь в оливковой роще
Пакистан: контрабандный ликер ушел под каток
"Олимпиада восстановления" и покинутый город
Жёсткая посадка на городскую улицу
Активисты Greenpeace на фасаде Еврокомиссии
"Рэй" - иероглиф 2019 года в Японии
Морской Санта-Клаус и подводный ангел
"Протестный вертеп" в Калифорнии
Джонсон и Корбин: финишная прямая
В Индии нашли кобру с двумя головами
Клубы пара над Варшавой