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Противники Джонсона столкнулись с полицейским кордоном

Радикально настроенные противники Бориса Джонсона и Консервативной партии вышли в пятницу вечером на улицы Лондона, чтобы выразить свое разочарование победой консерваторов на досрочных парламентских выборах. Демонстрация завершилась противостоянием с полицией. Против демонстрантов, пытавшихся прорваться через кордон полиции, были применены дубинки, несколько человек были задержаны.

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