Международный чемпионат по гонкам дронов

Чхан Хён Кан из Южной Кореи получил титул полного чемпиона мира по гонкам радиоуправляемых беспилотников. Чемпионат мира в китайском Сяншане, в котором участвовали более 100 человек из 31 страны мира, завершился 14 декабря.

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