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Пакистан: контрабандный ликер ушел под каток

В пакистанском Карачи под каток ушли 65 тысяч 517 бутылок незаконно ввезенного в страну ликера. В рамках борьбы с контрабандой, сотрудники таможенной службы Пакистана уничтожили товары на общую сумму в 250 миллионов американских долларов. Помимо алкоголя, речь идет о 715 килограммах наркотиков, опасных химикатах, косметике и листьях бетеля.

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