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Мигранты на Лесбосе: жизнь в оливковой роще

Палатки, расставленные на земле... Белье, развешенное между деревьями... Горы мусорных пакетов... Грязь. Так выглядит место на греческом острове Лесбос, где устроились мигранты. В этой оливковой роще минувший день люди провели под проливным дождем. Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Греции в настоящее время находится более 100 тысяч мигрантов и беженцев. Из них почти 40 тысяч обосновались на островах в Эгейском море. Правительство Греции намерено переселить часть беженцев на материк и обещает ускорить процесс рассмотрения запросов на получение убежища. Правозащитники говорят, что на островах люди живут в нечеловеческих условиях и требуют от ЕС более эффективно проводить миграционную политику.

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