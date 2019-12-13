"Олимпиада восстановления" и покинутый город

26 марта 2020 года стартует эстафета олимпийского огня Игр в Токио. Она начнется в префектуре Фукусима, которая восемь с половиной лет назад пострадала от мощного землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции. В Фукусиме пройдут также олимпийские турниры по бейсболу и софтболу.

Власти Японии называют эти игры «Олимпиадой восстановления», по аналогии с токийскими Играми 1964 года.

Однако в префектуре Фукусима все еще остаются города, в которые не могут вернуться жители, эвакуированные из-за высокого уровня радиации после аварии на АЭС.

Один из таких городов – Футаба, население которого до 11 марта 2011 года составляло более семи тысяч человек. Некоторые бывшие жители города критикуют решение властей провести в стране Олимпиаду, весьма дорогостоящее спортивное мероприятие, вместо того, чтобы потратить деньги на реальное восстановление пострадавших районов. Игры 2020 года обойдутся японскому правительству примерно в 25 миллиардов долларов.

Эстафета олимпийского огня пройдет в 11 городах, пострадавших от стихии, но в их число не входит Футаба, так как приказ об эвакуации еще не отменен. В город разрешается приезжать только в дневное время. После работ по очистке территории от радиоактивного заражения здесь можно передвигаться без защитной одежды, но рекомендуется надевать маски. В марте в городе вновь была открыта железнодорожная станция, однако лишь после 2022 года, согласно плану восстановления, бывшие жители смогут вернуться в родные дома.