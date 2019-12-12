Жёсткая посадка на городскую улицу

Легкомоторный самолёт разбился при посадке на улицу города Финикс в американском штате Аризона. По сообщение Федерального агентства авиации, пилот объявил о чрезвычайной ситуации при подлёте к местному аэропорту, и принял решение об экстренном приземлении.
На борту находились два человека, никто, по официальным данным, не пострадал. Самолёт повредил несколько автомобилей.
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