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Морской Санта-Клаус и подводный ангел

Морской Санта-Клаус и подводный ангел: ныряльщики в рождественских костюмах поздравляют с наступающим праздников рыб — обитателей океанариума Sea Life в Берлине. Там живут более 5000 морских обитателей, включая скатов, акул и черепах.

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