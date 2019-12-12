Морской Санта-Клаус и подводный ангел: ныряльщики в рождественских костюмах поздравляют с наступающим праздников рыб — обитателей океанариума Sea Life в Берлине. Там живут более 5000 морских обитателей, включая скатов, акул и черепах.
Морской Санта-Клаус и подводный ангел: ныряльщики в рождественских костюмах поздравляют с наступающим праздников рыб — обитателей океанариума Sea Life в Берлине. Там живут более 5000 морских обитателей, включая скатов, акул и черепах.
Другие No Comment
"Протестный вертеп" в Калифорнии
Джонсон и Корбин: финишная прямая
В Индии нашли кобру с двумя головами
Клубы пара над Варшавой
Новая работа Бэнкси появилась в Бирмингеме
Новая Зеландия: спасение пострадавших при извержении
Femen встретили Путина в Париже
Почему застрелили эрфуртского енота?
"Мисс Вселенная" из Африки
Гонконг: массовая акция в поддержку протестного движения
Макрон вверх ногами
В Харбине открылся Фестиваль льда и снега
Кадры примечательных событий, прошедших в Европе и Азии
Большая стирка Юхуэя