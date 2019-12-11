Джонсон и Корбин: финишная прямая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Джереми Корбин продолжили предвыборную кампанию в преддверии всеобщих выборов.

Джонсон побывал в Саффордшире, где на бульдозере с надписью «Осуществим брексит» снёс бутафорскую стену, на которой было написано «Затор». Он призвал избирателей «покончить с нынешней патовой ситуацией, сложившейся в парламентской системе», проголосовав за консерваторов.

Корбин посетил одну из начальных школ, где вместе с детьми делал ёлочные украшения – бумажных оленей. Он сказал журналистам, что не поддерживает «тактическое голосование» и призвал всех отдать свои голоса за лейбористов.