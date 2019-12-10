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Новая работа Бэнкси появилась в Бермингеме

Британский уличный художник Бэнкси украсил одну из кирпичных стен в Бирмингеме своей работой. Он изобразил здесь упряжку оленей, словно уносящую в небо одну из уличных скамеек, на которой ночует бездомный. Композиция картины напоминает традиционные изображения Санта Клауса, отправляющегося развозить подарки. Видео с новой работой Бэнкси разместил у себя в инстаграме. Шутники уже дорисовали оленям красные носы, и во избежание новых повреждений возле произведения искусства, уже привлёкшего массу туристов, власти города выставили охрану.

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