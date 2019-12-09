Почему застрелили эрфуртского енота?

Звезда социальных сетей – енот, спокойно прогуливающийся по немецкому Эрфурту, был застрелен после отлова. Оказалось, что животное было смертельно больным.

Енот был замечен в субботу неподалеку от рождественской ярмарки в центре города. Он не обращал внимания на фотографировавших его людей, которые отметили, что животное было как будто пьяно. В итоге енот заснул в дверном проеме, после чего был увезен пожарными.

Изначально сообщалось, что животное отвезут в местный приют. Но позже выяснилось, что ветеринар обнаружил у него признаки опасного заболевания - собачьей чумы. Енота пришлось убить, поскольку выпускать на волю животное в таком состоянии было нельзя.