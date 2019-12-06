В Ватикане зажгли огни на рождественской елке

На площади Святого Петра в Ватикане торжественно зажжены огни на рождественской елке. Дерево высотой около 26 метров и разбросом веток 70 метров в диаметре, прибыло в Ватикан из горных районов Азиаго (область Венето). Одновременно здесь был представлен вертеп, воспроизводящий сцену рождения младенца Иисуса, который традиционно устанавливается под елью. В композицию входят более 20 фигур в натуральную величину: святое семейство, волхвы, пастухи, а также животные. Ранее Папа Римский Франциск принял дарителей ели и вертепа.
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