В Ватикане зажгли огни на рождественской елке

На площади Святого Петра в Ватикане торжественно зажжены огни на рождественской елке. Дерево высотой около 26 метров и разбросом веток 70 метров в диаметре, прибыло в Ватикан из горных районов Азиаго (область Венето). Одновременно здесь был представлен вертеп, воспроизводящий сцену рождения младенца Иисуса, который традиционно устанавливается под елью. В композицию входят более 20 фигур в натуральную величину: святое семейство, волхвы, пастухи, а также животные. Ранее Папа Римский Франциск принял дарителей ели и вертепа.