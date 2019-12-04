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Косатки у берегов Генуи

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Косатки у берегов Генуи

Береговая охрана Генуи наблюдала косаток в нескольких сотнях метров от суши. Это редкое явление для итальянских прибрежных вод, потому что морские млекопитающие обычно живут в холодных водах Атлантического океана и лишь изредка приплывают в Средиземное море.

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