Косатки у берегов Генуи

Береговая охрана Генуи наблюдала косаток в нескольких сотнях метров от суши. Это редкое явление для итальянских прибрежных вод, потому что морские млекопитающие обычно живут в холодных водах Атлантического океана и лишь изредка приплывают в Средиземное море.
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