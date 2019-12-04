Франция готовится к общенациональной забастовке

В лицее Сен-Жюста в Лионе к национальной забастовке готовятся многие учителя. Учитель истории и географии Стефан Юбаш – один их них. Он проработал в сфере образования 28 лет и сейчас недоволен планами властей о новой пенсионной реформе.

Стефан Юбаш, учитель истории и географии

"Само правительство признало, что учителя станут неудачниками в новой системе. Некоторые симуляторы указывают на потерю почти 30% от суммы пенсии для тех, кто выйдет на нее в 2025 году. Именно тогда реформа вступит в силу".

Стефан опасается за будущее профессии. По его словам, во французской системе образования все больше не хватает достойных учителей.

Стефан Юбаш, учитель истории и географии

"У нас уже есть проблема с заработной платой. И если к этому добавятся очень низкие пенсии, то сложно представить, кто вообще захочет работать в национальной системе образования".

В последнее время правительство пыталось успокоить учителей, обещая повышение заработной платы, но Стефану и его коллегам это показалось неубедительным.

Алан Бланшет, учитель

"Я думаю, что мы увидим действительно большую волну недовольства, потому что даже те коллеги, кто обычно не ходит на подобные мероприятия, в этот раз собираются прийти на забастовку. Она будет огромной".

Новая реформа должна объединить 42 существующие пенсионные схемы в одну универсальную. Это положит конец специальным пенсионным условиям для таких категорий, как, например, сотрудники железной дороги.

Йоан Сог, сотрудник железной дороги

"Мы приходим в компанию и подписываем контракт. Затем разные реформы постепенно изменяют его условия. Если мы соглашаемся получать меньше денег, то хотим взамен получить специальный пенсионный план. По этой же причине мы готовы работать ночью, в выходные и праздничные дни".

Всеобщую акцию поддержали и другие профсоюзы Франции.

Рафаэль Виван, Euronews

"Учителя и железнодорожники пообещали массовую забастовку, но они не единственные, кто нанесет удар. К ним присоединится персонал больниц, работники энергетического сектора, юристы и представители других профессий. Правительство, в свою очередь, заверило, что не отступит от своих планов".