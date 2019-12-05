Бастует Эйфелева башня

Символ Парижа бастует вместе с остальными жителями Франции. Сотрудники Эйфелевой башни приняли участие в общенациональной стачке. Около 700 человек обслуживают достопримечательность, но сегодня туристам сюда не попасть.

Туристы из Германии

''Мы хотели подняться на Эйфелеву башню, но она закрыта''

Туристы из Болгарии

''Это немного грустно. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть. Завтра мы уезжаем, и второго шанса не будет''

Туристы с юга Франции

''Мы вернемся завтра. Наш поезд был отменен из-за забастовки. Мы потратили много денег на эту поездку, а теперь застряли''

ASSOCIATED PRESS

Бастующие во Франции не согласны с предложенным властями проектом пенсионной реформы, которая должна объединить 42 существующие схемы в одну общую.