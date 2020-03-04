Пенсионная реформа: законопроект принят или "продавлен"?

Проект пенсионной реформы Эммануэля Макрона был принят в первом чтении в нижней палате Национального собрания Франции.

Это стало возможно в результате отклонения двух вотумов недоверия, которые были выдвинуты против правительства Эдуара Филиппа сразу с правой и с левой части политического спектра депутатского корпуса.

Но поскольку в нижней палате французского парламента у партии нынешнего хозяина Елисейского дворца - абсолютное большинство, в гарантированном провале попыток оппозиции повлиять на судьбу будущего закона мало кто сомневался.

На улице по-прежнему не согласны с тем, что уходить на заслуженный отдых придется на два года позже, и что вводимая балльная система может (так считают протестующие) повлиять на уменьшение денежного эквивалента пенсий.

По словам же властей, универсальный режим позволит оценивать реальный трудовой вклад каждого в течение всей профессиональной карьеры.

Вот точка зрения одного из тех, кто выступает против реформы Эммануэля Макрона: "Они де-факто перешли к силовым методам в стенах парламента, они решили протащить свой законопроект, чего бы это не стоило, они сознательно отказались от дебатов по поправкам. Ну, посмотрим на реакцию граждан".

По мнению Бенуа Теста, генерального секретаря профсоюзного объединения FSU, "неясно, намерено ли правительство гарантировать достойный уровень пенсионного обеспечения, или власти бросят подачку людям, чтобы те не умерлис голоду?

Против реформы выступили все слои общества, в том числе те, кого традиционно относят к обеспеченным - это адвокаты, медики, артисты Comédie-Française и солисты балета l'Opéra de Paris.

У двух последних категорий режим пенсионного обеспечения действует с эпохи Людовика XIV.