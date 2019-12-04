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В чешской деревне прошла реконструкция битвы при Аустерлице (2 декабря 1805 года). Сражение французов против русско-австрийской армии стало решающим и вошло в историю как "битва трёх императоров". Против войск Наполеона I сражались армии императоров австрийского Франца II и русского Александра I. Битва закончилось победой французов.

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