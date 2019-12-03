Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

В Албании подорвали пострадавший от землетрясения дом

В албанском Дурресе военные подорвали шестиэтажное здание, пострадавшее в результате землетрясения. Дом устоял, но представлял собой опасность для людей. Ожидается, что в ближайшее время, как в Дурресе, так и Тиране, будут снесены еще несколько построек. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября. Эпицентр находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Жертвами стихии стали не менее 50 человек, порядка двух тысяч пострадали. Без крова остались около трех тысяч. Повреждены 11 тысяч зданий. 1 декабря премьер-министр Албании Эди Рама обратился к международному сообществу за содействием в восстановлении страны.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.