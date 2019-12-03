В Албании подорвали пострадавший от землетрясения дом

В албанском Дурресе военные подорвали шестиэтажное здание, пострадавшее в результате землетрясения. Дом устоял, но представлял собой опасность для людей. Ожидается, что в ближайшее время, как в Дурресе, так и Тиране, будут снесены еще несколько построек. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября. Эпицентр находился в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Жертвами стихии стали не менее 50 человек, порядка двух тысяч пострадали. Без крова остались около трех тысяч. Повреждены 11 тысяч зданий. 1 декабря премьер-министр Албании Эди Рама обратился к международному сообществу за содействием в восстановлении страны.