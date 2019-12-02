Жители Гонконга благодарят Трампа

В Гонгонге сотни протестующих выходя на улицы с портретами президента США Дональда Трампа и плакатами с благодарностью главе Белого дома.

Ранее Трамп подписал два документа, которые фактически поддерживают протестное движение в Автономном районе Китая: первый ставит льготную торговлю между Гонконгом и США в зависимость от соблюдения условий автономии, второй запрещает экспорт в Гонконг некоторого полицейского снаряжения.

В Пекине обещали предпринять жёсткие контрмеры, если Вашингтон продолжит такую политику.