Мишки на льду: рекорд в Херши

Болельщики клуба АХЛ "Херши Беарс" установили новый мировой рекорд, запустив на лед более 45 тысяч плюшевых игрушек на матче против "Хартфорда", когда шайбу забросил защитник Кристиан Юос, который в 2018 году выиграл Кубок Стэнли вместе с "Вашингтоном".

Зрители побили прошлогодний рекорд - тогда на льду оказалось 34 798 игрушек. Кидание плюшевых игрушек на лед - акция, которая проводится ежегодно в преддверии католического Рождества. Зрители приносят с собой игрушки и бросают их на лед после первого гола. Потом их собирают и передают в дар около 40 местным благотворительным организациям перед праздниками.