No Comment недели: розовый патруль и колесо обозрения на человеческой тяге

Euronews отобрал лучшие видео недели из рубрики No Comment:

* В Мексике десятки женщин украшают рисунками, рукоделием и другими предметами искусства ограду вокруг памятника Независимости. Таким образом они выступают против фемицида, в канун Международного дня борьбы с насилием против женщин, который отмечают в понедельник. Забор, на котором женщины оставили свои послания, был возведён в августе как раз для того, чтобы защитить монумент от граффити: его разрисовали в ходе массовых выступлений против полицейского насилия и растущего уровня преступлений против женщин.

* В северном китайском городе Мохэ в провинции Хэйлунцзян произошло уникальное природное явление. Температура там опустилась до -35 по Цельсию, что привело к замерзанию местного озера Ляньхуа. Толщина льда при этом достигала 60 см. При этом во льду застыли тысячи пузырьков метана. Такое явление наблюдается только в холодных регионах. Мертвые органические вещества при разложении выделяют метан. Когда температура падает, пузырьки газа застывают, образуя подлёдный рисунок.

* В Албании больше трёх суток не прекращались поиски выживших после сильного землетрясения. На этих кадрах — один из спасённых, его извлекли из руин гостиницы в Дурресе. В пятницу после интенсивных работ спасатели приняли решение прекратить поиски: большинство завалов было разобрано и тщательно исследовано, под оставшимися, по мнению специалистов, живых уже не найти.

* Один из первых шагов Кристин Лагард на посту нового главы Евроцентробанка — поставить свою подпись на банкнотах евро. В качестве образа выбрали 20-евровую купюру. Отныне все новые бумажные деньги будут выходить с автографом Лагард. Экс-глава МВФ обещала всячески поддерживать доверие граждан Европы к своей валюте: по последним опросам, три четверти жителей зоны евро позитивно оценивают единую денежную систему.

* Колесо обозрения на человеческой тяге появилось на некоторое время во Франкфурте: австрийский силач Франц Мюльнер раскрутил колесо силой собственных мышц. Аттракцион во Франкфурте считают крупнейшим в мире: высотой в 78 метров и весом в 750 тонн. Атлет признался, что ему пришлось действовать в «нечеловеческих» условиях и каждая секунда давалась ему ценой страшной боли, но он ни о чём не жалеет и очень счастлив, что наконец осуществил давнюю мечту.