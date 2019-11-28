Баварская опера взялась за Корнгольда

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Загадочная, мистическая, полная символов опера "Мертвый город" Эриха Корнгольда написана по роману, который, возможно, вдохновил Альфреда Хичкока на создание легендарного триллера "Головокружение". За оперу впервые взялся Баварский оперный театр: свою трактовку сложнейшего произведения в Мюнхене представил австралийский режиссер Саймон Стоун.

В основе либретто лежит бельгийский роман "Мертвый Брюгге", повествующий о молодом вдовце Пауле. Пауль тоскует после кончины жены Мари, но вскоре встречает девушку, Мариэтту, невероятно похожую на покойную супругу. Так ли это или Мариэтта-Мари - плод воображения несчастного мужчины, неясно; в этой опере реальность и вымысел представляют неразделимое целое.

Николаус Бахлер, интендант Баварской оперы : "Комнаты, дома на сцене как бы расколоты, а затем составлены из кусков - это очень точно отражает внутренний конфликт героя. Мне кажется, это настоящая находка постановщика. Глядя на эти конструкции, легко представить, как выглядит город, где живет наш герой. В этом пространстве очень много фрейдистского".

Польский баритон Анджей Филончик также обращает внимание на сценографию: "Душ стоит на крыше другого здания, а наш герой Пауль - внизу. Так на сцене очень объемно воплощается идея сна: когда ты спишь и во сне не можешь добраться до нужного тебе места, хотя осознаешь, что добраться до него реально, ведь оно совсем рядом".

Партию Пауля блестяще исполнил выдающий баварский тенор Йонас Кауфманн. Хотя, по мнению главы Баварской оперы, "с технической точки зрения, то, что должен спеть тенор в первом акте, практически невыполнимо".

Почему? Йонас Кауфманн считает так: "Отчасти, думаю, сложности связаны с тем, что композитор в очень раннем возрасте (а он написал оперу в 23 года) просто не представлял реальных границ вокала. Он воплотил в нотах то, что роилось в его голове - все эти невероятные смены ритма, тональности. Получился настоящий музыкальный лабиринт, составленный из разных стилей и направлений".

Экспрессия, лиричность, психоделическая мелодика: "Мертвый город" - настоящий вызов и для дирижера, маэстро Петренко. Николаус Бахлер так говорит о его миссии: "Там приходится все время вслушиваться, все время следить, что происходит в оркестровой яме. Необходимость такого погружения редко когда встретишь. Сама по себе музыка очень сложна. Кириллу Петренко удается реализовать весь этот рваный ритм, не теряя общей поэтичности музыкального повествования. Опера целиком соткана из противоречий, там что-то рвется, не стыкуется, происходят какие-то вспышки .... Это относит нас к поэтике Хичкока".

Пауль терзается, разрываясь между чувством вины и желанием. В конце концов он убивает Мариэтту. Зрителю опять неясно, происходит ли это в действительности или в воображении героя. А что же будет с ним самим?

"Думаю, оставить недосказанность, неясность в самом конце - прекрасная идея, - считает Анджей Филончик. - Сам Корнгольд, кстати, настаивал на том, чтобы не закрывать занавес до последнего такта... Занавес открыт и мы видим пустоту этой сцены".