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Звездные дирижеры будущего: уникальный конкурс на Зальцбургском фестивале

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Звездные дирижеры будущего: уникальный конкурс на Зальцбургском фестивале
Авторское право euronews
By Katharina Rabillon
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В этом выпуске программы "Музыка" мы познакомимся с талантливыми молодыми дирижерами, которые борются за премию имени Герберта фон Караяна в Зальцбурге

Они - одни из самых ярких молодых талантов своего поколения, и им выпал большой шанс: они приглашены на соискание премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров. В этом выпуске программы "Музыка" мы узнаем, что их вдохновляет, каковы их амбиции и как они готовятся к этому уникальному конкурсу.

Молодой австрийский дирижер Тобиас Вёгерер изначально занимался игрой на виолончели, но обнаружил свою страсть к дирижированию во время учебы в школе. Тогда он начал руководить школьным хором и оркестром.

"Дирижирование - это работа моей мечты, потому что это, с одной стороны, призвание, а с другой - профессия, - рассказал Тобиас. - Это то, что остается с тобой на всю жизнь. Это никогда не заканчиваешься. Ты всегда учишься, всегда узнаешь больше. Сначала я просто старался создать для себя возможности, где я мог бы попробовать себя. В самом начале нужно найти несколько сумасшедших людей, которые скажут: "Хорошо, я дам тебе попробовать", и тогда ты сможешь просто прыгнуть в глубину. Дирижированию можно научиться, это как инструмент. Чтобы развиваться дальше, нужен инструмент. В дирижировании инструментом является оркестр".

Тобиас Вёгерер, соискатель премии молодых дирижеров имени Герберта фон Караяна
Тобиас Вёгерер, соискатель премии молодых дирижеров имени Герберта фон КараянаEuronews

Зальцбург притягивает лучших исполнителей мира, а на Зальцбургском фестивале проводится уникальный конкурс - престижная премия имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров. Тобиас вместе с семью другими кандидатами был приглашен на полуфинал конкурса.

"Я давно мечтала принять участие в этом конкурсе, - говорит еще один кандидат Анна Гендлер. - С тех пор как я получила приглашение, я старалась подготовиться как можно лучше".

Анна Гендлер, соискатель премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров
Анна Гендлер, соискатель премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеровEuronews

"Если это организует Зальцбургский фестиваль, что еще может быть лучше? Я давно хотел участвовать, но всегда чувствовал, что, наверное, еще не готов к этому", - поделился своими впечатлениями кандидат Ханкёль Юн.

Тобиас, Анна и Ханкёль были выбраны из более чем 300 молодых талантов со всего мира. Им от 21 до 35 лет. Победа в конкурсе откроет для них двери в величайшие оркестры. 

Ханкёль Юн, соискатель премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров
Ханкёль Юн, соискатель премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеровEuronews

Некоторые знаменитые дирижеры даже имеют статус рок-звезд. Они принадлежат к другому виду. В них есть особая магия. Но что же на самом деле делает дирижер? Как ему удается заставить так много музыкантов следовать его примеру?

"Я думаю, что самое главное, что делает дирижер, - это дышит, - говорит кандидат на премию имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров Виталий Алексеёнок. - Чтобы было еще понятнее, иногда мы держим не только руку, но и палочку, что концентрирует внимание музыкантов и зрителей. Левая рука в этом случае может лучше показать, как все будет или что произойдет дальше. Дирижер передает все это языком тела, сердцем, мозгом и слухом".

Виталий Алексеёнок, соискатель премии молодых дирижеров имени Герберта фон Караяна
Виталий Алексеёнок, соискатель премии молодых дирижеров имени Герберта фон КараянаEuronews

На конкурсе их талант проверяется в присутствии жюри. Они должны погрузиться в игру, не видя предварительно музыкантов. От классики Моцарта, Бетховена и Шуберта до современной музыки Шенберга.

"Я все еще полон адреналина. Очень разгорячен, но счастлив, - делится впечатлениями участник конкурса Гарри Огг. - Вы вложили столько труда, мыслей, нервов и всего остального. Это похоже на попытку спрыгнуть с Эйфелевой башни и приземлиться в одну маленькую точку на земле".

"Когда я поднимаюсь на подиум, ничего другого для меня не существует, - пояснила кандидат Ирен Дельгадо-Хименес. - Я стараюсь контролировать свое дыхание и держать себя в тонусе. Если я думаю о том, что думает жюри, я перестаю быть собой и теряю те идеи, которые у меня есть".

На карту поставлено очень многое, и напряжение велико. У них есть всего несколько минут, чтобы показать себя и убедить жюри.

"Ты всегда испытываешь дефицит времени, даже если у тебя трехчасовая репетиция, - говорит Тобиас Вёгерер.  -Это в значительной степени вопрос чувства, спонтанного чувства. Конечно, ты готовишься как можно лучше, имея всевозможные идеи о том, как что-то сформулировать, как разговаривать с оркестром. Но, в конечном счете, ты можешь решить это только спонтанно, на месте, именно в этот момент".

Для опытных музыкантов работа с молодыми талантами - тоже интересный вызов.

"Мы сразу понимаем, насколько талантлив дирижер, по тому, насколько он ясен, как много он может показать одним только ритмом, - говорит Саша Калин, гобоистка оркестра "Моцартеум". - Художественную сторону описать и оценить гораздо сложнее, к тому же она очень субъективна. Могут ли они показать нам своим ритмом, как сыграть ту или иную фразу, какую эмоцию они хотят, чтобы мы использовали? Конечно, очень важно и на этапе репетиции, как они проводят нас через произведение".

Герберт фон Караян, чье имя носит престижная премия, считается одним из самых влиятельных дирижеров XX века. И любимым сыном города после Моцарта.

"Герберт фон Караян был провидцем", - сказал Манфред Хонек, председатель жюри. 

Зальцбург
ЗальцбургEuronews

Его называли "главным музыкальным директором Европы", он дирижировал самыми выдающимися оркестрами, такими как Венский филармонический, а также был важнейшей фигурой для Зальцбургского фестиваля.

"Он знал партитуры наизусть, всегда дирижировал без партитуры, - продолжает Хонек. - Он очень хорошо знал звуковую культуру. Другое дело, что он всегда опережал время".

"Значение Караяна для фестиваля невозможно переоценить. Он был магнитом, - сказал Маркус Хинтерхойзер, художественный руководитель Зальцбургского фестиваля. - Я думаю, что премия молодым дирижерам была бы очень в его духе. Караян был достаточно умен и щедр, чтобы понимать, что нужно поощрять будущие поколения". 

Наступил момент истины - жюри приняло решение.

"Здесь собралось восемь кандидатов. Но были выбраны три кандидата. Это Виталий Алексеёнок, Тобиас Вёгерер и Ханкёль Юн", - объявил Манфред Хонек.

Впереди у Тобиаса и других кандидатов три месяца интенсивной подготовки.

"Я просто стараюсь делать все, что в моих силах. Но попасть в тройку лидеров - это невероятно", - поделился своими ощущениями Тобиас Вёгерер.

Обязательно посмотрите следующий выпуск программы "Музыка", в котором Виталий, Тобиас и Ханкёль будут бороться за премию имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров.

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