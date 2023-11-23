Звездные дирижеры будущего: уникальный конкурс на Зальцбургском фестивале

В этом выпуске программы "Музыка" мы познакомимся с талантливыми молодыми дирижерами, которые борются за премию имени Герберта фон Караяна в Зальцбурге

Они - одни из самых ярких молодых талантов своего поколения, и им выпал большой шанс: они приглашены на соискание премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров. В этом выпуске программы "Музыка" мы узнаем, что их вдохновляет, каковы их амбиции и как они готовятся к этому уникальному конкурсу.

Молодой австрийский дирижер Тобиас Вёгерер изначально занимался игрой на виолончели, но обнаружил свою страсть к дирижированию во время учебы в школе. Тогда он начал руководить школьным хором и оркестром.

"Дирижирование - это работа моей мечты, потому что это, с одной стороны, призвание, а с другой - профессия, - рассказал Тобиас. - Это то, что остается с тобой на всю жизнь. Это никогда не заканчиваешься. Ты всегда учишься, всегда узнаешь больше. Сначала я просто старался создать для себя возможности, где я мог бы попробовать себя. В самом начале нужно найти несколько сумасшедших людей, которые скажут: "Хорошо, я дам тебе попробовать", и тогда ты сможешь просто прыгнуть в глубину. Дирижированию можно научиться, это как инструмент. Чтобы развиваться дальше, нужен инструмент. В дирижировании инструментом является оркестр".

Тобиас Вёгерер, соискатель премии молодых дирижеров имени Герберта фон Караяна Euronews

Зальцбург притягивает лучших исполнителей мира, а на Зальцбургском фестивале проводится уникальный конкурс - престижная премия имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров. Тобиас вместе с семью другими кандидатами был приглашен на полуфинал конкурса.

"Я давно мечтала принять участие в этом конкурсе, - говорит еще один кандидат Анна Гендлер. - С тех пор как я получила приглашение, я старалась подготовиться как можно лучше".

Анна Гендлер, соискатель премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров Euronews

"Если это организует Зальцбургский фестиваль, что еще может быть лучше? Я давно хотел участвовать, но всегда чувствовал, что, наверное, еще не готов к этому", - поделился своими впечатлениями кандидат Ханкёль Юн.

Тобиас, Анна и Ханкёль были выбраны из более чем 300 молодых талантов со всего мира. Им от 21 до 35 лет. Победа в конкурсе откроет для них двери в величайшие оркестры.

Ханкёль Юн, соискатель премии имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров Euronews

Некоторые знаменитые дирижеры даже имеют статус рок-звезд. Они принадлежат к другому виду. В них есть особая магия. Но что же на самом деле делает дирижер? Как ему удается заставить так много музыкантов следовать его примеру?

"Я думаю, что самое главное, что делает дирижер, - это дышит, - говорит кандидат на премию имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров Виталий Алексеёнок. - Чтобы было еще понятнее, иногда мы держим не только руку, но и палочку, что концентрирует внимание музыкантов и зрителей. Левая рука в этом случае может лучше показать, как все будет или что произойдет дальше. Дирижер передает все это языком тела, сердцем, мозгом и слухом".

Виталий Алексеёнок, соискатель премии молодых дирижеров имени Герберта фон Караяна Euronews

На конкурсе их талант проверяется в присутствии жюри. Они должны погрузиться в игру, не видя предварительно музыкантов. От классики Моцарта, Бетховена и Шуберта до современной музыки Шенберга.

"Я все еще полон адреналина. Очень разгорячен, но счастлив, - делится впечатлениями участник конкурса Гарри Огг. - Вы вложили столько труда, мыслей, нервов и всего остального. Это похоже на попытку спрыгнуть с Эйфелевой башни и приземлиться в одну маленькую точку на земле".

"Когда я поднимаюсь на подиум, ничего другого для меня не существует, - пояснила кандидат Ирен Дельгадо-Хименес. - Я стараюсь контролировать свое дыхание и держать себя в тонусе. Если я думаю о том, что думает жюри, я перестаю быть собой и теряю те идеи, которые у меня есть".

На карту поставлено очень многое, и напряжение велико. У них есть всего несколько минут, чтобы показать себя и убедить жюри.

"Ты всегда испытываешь дефицит времени, даже если у тебя трехчасовая репетиция, - говорит Тобиас Вёгерер. -Это в значительной степени вопрос чувства, спонтанного чувства. Конечно, ты готовишься как можно лучше, имея всевозможные идеи о том, как что-то сформулировать, как разговаривать с оркестром. Но, в конечном счете, ты можешь решить это только спонтанно, на месте, именно в этот момент".

Для опытных музыкантов работа с молодыми талантами - тоже интересный вызов.

"Мы сразу понимаем, насколько талантлив дирижер, по тому, насколько он ясен, как много он может показать одним только ритмом, - говорит Саша Калин, гобоистка оркестра "Моцартеум". - Художественную сторону описать и оценить гораздо сложнее, к тому же она очень субъективна. Могут ли они показать нам своим ритмом, как сыграть ту или иную фразу, какую эмоцию они хотят, чтобы мы использовали? Конечно, очень важно и на этапе репетиции, как они проводят нас через произведение".

Герберт фон Караян, чье имя носит престижная премия, считается одним из самых влиятельных дирижеров XX века. И любимым сыном города после Моцарта.

"Герберт фон Караян был провидцем", - сказал Манфред Хонек, председатель жюри.

Зальцбург Euronews

Его называли "главным музыкальным директором Европы", он дирижировал самыми выдающимися оркестрами, такими как Венский филармонический, а также был важнейшей фигурой для Зальцбургского фестиваля.

"Он знал партитуры наизусть, всегда дирижировал без партитуры, - продолжает Хонек. - Он очень хорошо знал звуковую культуру. Другое дело, что он всегда опережал время".

"Значение Караяна для фестиваля невозможно переоценить. Он был магнитом, - сказал Маркус Хинтерхойзер, художественный руководитель Зальцбургского фестиваля. - Я думаю, что премия молодым дирижерам была бы очень в его духе. Караян был достаточно умен и щедр, чтобы понимать, что нужно поощрять будущие поколения".

Наступил момент истины - жюри приняло решение.

"Здесь собралось восемь кандидатов. Но были выбраны три кандидата. Это Виталий Алексеёнок, Тобиас Вёгерер и Ханкёль Юн", - объявил Манфред Хонек.

Впереди у Тобиаса и других кандидатов три месяца интенсивной подготовки.

"Я просто стараюсь делать все, что в моих силах. Но попасть в тройку лидеров - это невероятно", - поделился своими ощущениями Тобиас Вёгерер.

Обязательно посмотрите следующий выпуск программы "Музыка", в котором Виталий, Тобиас и Ханкёль будут бороться за премию имени Герберта фон Караяна для молодых дирижеров.