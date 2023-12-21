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Ханкёль Юн победил на конкурсе дирижёров имени Караяна. Как шла подготовка к финалу?

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Ханкёль Юн победил на конкурсе дирижёров имени Караяна. Как шла подготовка к финалу?
Авторское право euronews
By Katharina Rabillon
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Корейский музыкант Ханкёль Юн стал победителем конкурса молодых дирижёров имени Герберта фон Караяна, который проходил в рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля. Программа Musica следила за подготовкой к волнительному финалу, в который вышли три маэстро

323 участника конкурса и лишь три финалиста, получивших возможность выступить  с оркестром Camerata Salzburg и самостоятельно составить программу концерта в Зальцбурге. В итоге молодой корейский дирижёр Ханкёль Юн обошёл  конкурентов – белоруса Виталия Алексеенка и австрийца Тобиаса Вёгерера, поразив жюри во главе с Манфредом Хонеком виртуозностью, точностью и эмоциональностью. 

"Уединение и размышления"

Каждый из финалистов до последнего верил в победу. А значит, без устали работал. Вёгерер -  дирижер-резидент Венской "Фольксоперы". "90%  работы и подготовки дирижера состоит из изучения произведений в уединении, а еще  размышлений и репетиций, - говорит он. - Нужно тщательно обдумать, чего ты хочешь добиться, попытаться представить это".

Его соперник Ханкёль Юн - многогранный музыкант, он не только дирижер, но и композитор. "Вдохновлять оркестр и общаться с ним - вот моя главная цель, - рассказывает он. - Я считаю, что гибкость очень важна, важно чувствовать атмосферу и приспосабливаться, чтобы музыканты оставались мотивированными".

Все три финалиста - дирижеры звездного уровня, несмотря на молодость. "Техника, конечно, очень важна, но не менее важна способность маэстро вдохновлять сотню музыкантов, играющих под его руководством, - соглашается глава жюри Манфред Хонек. - Во время концерта нельзя разговаривать, мы не на футбольном поле. Все происходит в тишине,  вы должны полагаться на свои руки, жесты и язык тела".

Финалистов ждала сложная задача -  провести свой концерт. Белорусский дирижер Виталий Алексеенок сделал смелый выбор: он чередует Вторую симфонию Бетховена с произведением украинского композитора Валентина Сильвестрова. "Между частями Бетховена звучит тихая музыка Сильвестрова, и  для меня это -  как наложение тишины на музыку", - говорит Алексеенок. -  Сильвестров - очень известный композитор, особенно в Украине и Восточной Европе. Я лично познакомился с ним на украинско-польской границе, когда перевозил его от войны".

Для трех музыкантов в конкурсе главной остается музыка, а не награда.  "Лично я не воспринимаю это как соревнование, - признается Вёгерер. - Конечно, есть напряжение и нервозность, но все затмевает предвкушение дебюта на Зальцбургском фестивале со своим собственным концертом. Это нечто особенное".

"Я тоже с нетерпением жду концерта и благодарен за то, что нам позволили выбрать свою программу", - подтверждает Алексеенок.  

Дверь в мир Герберта фон Караяна

Конкурс носит имя Герберта фон Караяна, легендарного дирижера. Институт Караяна в Зальцбурге бережно хранит наследие маэстро, в его стенах финалисты получили возможность погрузиться в мир музыканта. "В архиве Караяна - множество оригинальных материалов, переписка, книги, ноты, - рассказывает директор института Маттиас Рёдер. - Среди экспонатов - и партитура "Бориса Годунова". Это очень важная вещь, она документирует десятилетия работы над этим шедевром".

Конкурс имени Герберта фон Караяна - настоящий  карьерный трамплин для молодых маэстро. Это подтверждает француз  Максим Паскаль, получивший премию в 2014 году. 

Паскаль - первый лауреат премии, приглашенный в этом году дирижировать Венским филармоническим оркестром,  причем в новой оперной постановке. "После конкурса меня стали приглашать в оркестры по всему миру, а еще на фестивали и в оперных театры, - перечисляет он. - Это был невероятный трамплин".

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