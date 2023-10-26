Как ставили "Чемпиона": за кулисами Метрополитен-оперы

Программа Musica приглашает за кулисы Метрополитен-оперы, чтобы увидеть, как шли репетиции новаторской постановки "Чемпион". Трагическую историю великого боксера Эмиля Гриффита рассказал джазовый композитор.

Неспящая сцена

Метрополитен-опера - будто огромный океанский лайнер, который никогда не останавливается. Так видит театр его гендиректор Питер Гелб. "Наша сцена используется буквально круглосуточно, - уточняет он. - Утром была репетиция "Чемпиона". Вечером у нас спектакль "Кавалер розы". После ночная бригада переставит декорации обратно для "Чемпиона", чтобы завтра утром мы смогли возобновить репетицию. Так что все идет без остановки, и это здорово. Это - управляемый хаос".

"Чемпион" - это прежде всего джазовая музыка. Трубач Теренс Бланшар вошел в историю как первый чернокожий композитор, поставивший спектакль в Метрополитен-опере еще в 2021-м. С тех пор он тесно связан с "Мет".

"Для меня присутствие здесь просто сюрреалистично, - рассказывает Бланшар. - Я ведь - джазовый музыкант, это не моя основная работа".

Композитор лично присутствует на репетициях. Euronews

Он не скрывает восхищения театром и командой: "В этом месте столько истории! Вы можете почувствовать ее в стенах. Здесь работает много замечательных людей, они тут долгие годы и знают, что делают".

"Это его и раздавит"

Десятки артистов, костюмеров, художников, плотников, хореографов работают с одной целью - воплотить на сцене подлинную историю Эмиля Гриффита, одного из величайших боксеров всех времен. "Я играю еще молодого, невинного Эмиля, человека с большими мечтами и надеждами, - говорит бас-баритон Райан Спидо Грин. - Но по ходу действия мы видим, как эти надежды сталкиваются с реальностью. Ему приходится смириться с тем, что он не тот, за кого выдавал себя в сексуальном плане, а также с неприятием общества. Это его и раздавит".

Приехав в Нью-Йорк в 1950-х годах, Гриффит стал чемпионом мира в полусреднем и среднем весе. Но этому бисексуалу пришлось трудно в мужском виде спорта. Гриффит скрывал свои особенности почти до конца жизни. В 1962 году противник по рингу Бенни Парет бросил в его адрес гомофобные оскорбления перед самым боем. Гриффит нокаутировал его в 12-м раунде, Парет впал в кому и через десять дней умер. Гриффита до конца жизни мучило чувство вины...

Чемпион и его тайна. Euronews

Работая над "Чемпионом", Бланшар соединил различные музыкальные жанры: от госпела до калипсо, от традиционной оперы до самбы и джаза. Ключевым элементом стала импровизация, позволяющая выпукло передать эмоции.

"Сложность заключается в том, что мы не привыкли иметь в оркестровой яме джазовый квартет, - смеясь, рассказывает дирижер Кеншо Ватанабе. - У нас там разместилась ударная установка. Когда барабанщик начинает сессию, он словно сам становится дирижером. Так возникает замечательное взаимодействие, позволяющее регулировать темп".

Когда все немного танцоры

Большие танцевальные номера придают особый колорит этой новаторской опере. Еще одна большая задача перед труппой! Она шла к ее решению на уроках хореографии.

За отработку па взялась хореограф Камилла Браун. "Мне очень хотелось поработать над движениями актеров, меня вдохновили ритмы, которые сочинил Теренс, - признается она. - Я стремилась придумать что-то, включавшее боксерские движения, разминку. Мы добавили в номер отжимания, джебы - всего понемногу".

В этой опере не только поют. Euronews

Работа с хореографом стала для многих исполнителей настоящим откровением. "Выяснилось, что я не просто оперный певец, что у меня сердце танцора, - признается Спидо Грин. - Возможно, профессионалы глядя на меня, этого не увидят, но я-то чувствую, что расту как артист. Это шоу, "Чемпион", показывает: мы, оперные певцы, обладаем не только голосом".

Пока идут репетиции, команда костюмеров также вносит последние штрихи. Приближается премьера, и напряжение ощутимо растет. Не дать "управляемому хаосу" выйти из-под контроля - задача менеджеров сцены Кристи Ланган и Ясмин Кисс, они координируют работу огромной группы людей.

Только спокойствие: в опере ждут молодых

"Надо сохранять спокойствие", - вот главное правило от Кристи Ланган. Она продолжает: "За кулисами Ясмин дает указания по перемещению реквизита, всего, что летает и движется на сцене. Она же поддерживает режиссера в творческом процессе. Я в этот момент нахожусь на сцене, слежу, чтобы все артисты были на местах, чтобы шла смена костюмов, реквизита. Вот так мы вдвоем и управляемся!"

"Для меня самая большая сложность - в том, что это принципиально новая опера, - говорит Кисс. - И композитор собственной персоной сидит в непосредственной близости. Здесь мне требуется больше усилий, чтобы понять музыкальный замысел. Ведь современный музыкальный язык может сильно отличаться от языка классического, от того же Моцарта, к примеру".

Этой постановкой Метрополитен-опера действительно стремится обновить свой репертуар в расчете на молодую публику. "В следующие пять сезонов мы представим в театре 17 премьер, - обещает Питер Гелб. - Это беспрецедентное количество новых произведений за всю 140-летнюю историю Метрополитен-оперы".