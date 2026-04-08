Перемирие - еще не результат? Аналитики обсуждают, как Трамп сбежал от войны и наговорил лишнего

За считанные часы президент США Дональд Трамп перешел от угроз уничтожить иранскую цивилизацию к объявлению о прекращении огня и анонсу потенциально светлого будущего на Ближнем Востоке, где "будут делаться большие деньги".

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По условиям сделки, заключенной во вторник, когда истекал установленный Трампом дедлайн, Ормузский пролив будет вновь открыт - вероятно, под контролем Ирана, чего не было до войны, когда пролив рассматривался как международный водный путь. Стороны договорились на двухнедельную паузу в бомбардировках, в течение которой будут вести переговоры о более широком соглашении о мире.

Трамп наговорил лишлнего

Многие детали сделки остаются в тени, но, очевидно, что разворот Трампа ставит на паузу боевые действия, приводящие к жертвам. И это может спасти самого президента от дальнейшей критики и ослабления поддержки внутри страны.

"После нескольких недель спекуляций и неопределенности обе стороны искали выход, причем по разным причинам, - отмечает Ян Лессер, эксперт по внешней политике и политике безопасности США в Германском фонде Маршалла. - А для Трампа война становится политической ответственностью, от которой он хочет избавиться".

В последние несколько дней ее груз становится все более ощутимым в США, последние опросы и высокие результаты демократов на внеочередных выборах во вторник свидетельствуют о явном антивоенном тренде.

Угрозы Трампа в адрес Ирана, позволявшие предположить, что он ударит даже по культурным или религиозным объектам, стала шоком для американской общественности. Подобные публичные высказывания, никогда ранее не звучавшие из уст президента США, вызвали осуждение во всем политическом спектре и стали поводом для открытых дебатов о моральных качествах президента.

"Угрозу президента о том, что "сегодня погибнет целая цивилизация", нельзя оправдать как попытку получить рычаги давления на переговорах с Ираном, - говорится в заявлении сенатора-республиканца Лизы Мурковски.- Подобная риторика оскорбляет идеалы, которые наша нация стремится поддерживать и продвигать по всему миру на протяжении почти 250 лет. Она подрывает нашу давнюю роль глобального маяка свободы и подвергает прямой опасности американцев как за рубежом, так и дома".

Сенатор-республиканец Лиза Мурковски в Капитолии в Вашингтоне, 26 марта 2026 года. (AP Photo/J. Scott Applewhite) AP Photo

Консервативный экономист Орен Касс выступил с аналогичной критикой: "Мы не должны наносить удары, направленные на разрушение жизней миллионов людей, и доводить нашу нацию до тотальной войны без неоспоримых оснований", - написал он на платформе X. - Мы же не в каком-то квантовом мысленном эксперименте, где (Трамп) одновременно и серьезен, и несерьезен".

Роберт П. Джордж, консервативный профессор права из Принстонского университета, был настолько возмущен последней угрозой Трампа, что заявил: офицеры должны отказаться от приказов "совершать преступления против гражданского населения". Даже Папа Римский выступил с резким упреком в адрес Трампа, назвав угрозу уничтожить иранскую цивилизацию "поистине неприемлемой".

Открыть то, что и было открыто

Критике подвергается и заключенная Трампом сделка.

Судно для перевозки сжиженного газа Jag Vasant под индийским флагом видно в порту Мумбаи после того, как оно прибыло через Ормузский пролив. (AP Photo/Rafiq Maqbool) AP Photo

"Трамп заключил договор, чтобы разблокировать пролив, который был открыт до бессмысленной войны, которую он начал, - отметил на платформе Х Бен Родс, занимавший пост заместителя советника Барака Обамы по национальной безопасности. - Это оставляет Тегерану контроль над проливом, "потенциально позволяющий получать плату за проход плюс снятие санкций". По его мнению, случившееся - "глубоко позорный эпизод в американской истории, что бы ни случилось дальше".

Белый дом представил шаг Трампа как прорыв в достижении окончательного мирного соглашения с Ираном. "Успех наших военных создал максимальный рычаг давления, позволив президенту Трампу и его команде начать жесткие переговоры, которые теперь открыли путь к дипломатическому решению и долгосрочному миру", - заявила пресс-секретарь Каролайн Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт беседует с журналистами в Белом доме, 30 марта 2026 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) AP Photo

Кампания, развязанная Трампом и Израилем, в очередной раз доказывает военное превосходство Америки, но при этом не привела к заметным сдвигам после почти пяти недель авиаударов.

Напротив. "А как же ядерная угроза? Существует ли она до сих пор? И по-прежнему ли Иран представляет угрозу для своих соседей? Будут ли в рамках сделки решаться эти вопросы?" - спрашивает Ян Лессер.

На сегодняшний день в операции против Ирана погибли 13 американских военнослужащих, десятки мирных жителей в Израиле и Ливане и тысячи в Иране.

В результате запасы оружия Америки истощены, ее традиционные союзники в Европе и Азии отдалились, а региональные партнеры напуганы. И за все это приходится платить. Согласно анализу консервативного аналитического центра American Enterprise Institute (AEI), война обходится Соединенным Штатам в сотни миллионов долларов в день, бюджет составил от 22 до 33 миллиардов долларов за пять недель, прошедших с начала кампании.

Авианосец USS Abraham Lincoln и самолет ВВС США B-52H Stratofortress проводят совместные учения в Аравийском море. (ВМС США через AP). AP Photo

Примерно одна десятая часть этой суммы - стоимость военной техники, уничтоженной в ходе боевых действий, говорится в том же анализе. Кроме того, к непопулярности войны в США добавляются экономические последствия.

Осторожный оптимизм, а не торжество

В среду новости о прекращении огня привели к вздоху облегчения на финансовых рынках. Цены на нефть упали значительно ниже критической отметки в 100 долларов, что открывает путь к потенциальному снижению и цен на бензин.

Рынки акций уверенно пошли в рост - в Азии, Европе и на Уолл-стрит.

Однако большинство инвесторов и наблюдателей осознают, что война, возможно, закончилась не навсегда. "Наше настроение точнее описать как осторожный оптимизм, чем как откровенное торжество, - заявил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade в Нью-Йорке.- Прекращение огня продлится всего две недели, рынки будут внимательно следить за тем, нормализуется ли навигация через Ормузский пролив, как было обещано, и сможет ли это хрупкое перемирие проложить путь к более прочному мирному соглашению".

Зная непредсказуемость президента США, наблюдатели не исключают, что перемирие может быть прервано. "Все может пойти не так, и Трамп возобновит бомбардировки через два дня", - допускает Ян Лессер. - Есть давление общественности или нет, он решает насколько успешны его шаги. Так что это еще не конец".