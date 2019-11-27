Греция: как свинья сорвала прямой эфир

В Греции черно-белая свинья сорвала прямое телевизионное включение, превратив в шоу серьезный репортаж. Корреспондент канала Antenna TV Лазос Мантикос вышел в эфир, чтобы рассказать о ситуации в селе Кинета, пострадавшем от наводнения. Неожиданно к мужчине подобралась большая свинья. Животное стало преследовать репортера, и пыталось его укусить. "У нас тут проблема", - сообщил корреспондент смеющимся ведущим, - "Эта свинья весь день нас преследует!" "Не могу на месте стоять, она меня кусает!" - кричал в эфире Лазос Мантикос, уворачиваясь от свиньи.
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