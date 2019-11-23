Император в храме Исэ

Церемонией в синтоистском храме Исэ в центральной Японии император Нарухито и императрица Масако завершили серию основных обрядов, предшествующих восхождению на Хризантемный трон.
В субботу утром император в традиционных одеждах отправился в конном экипаже к Внутреннему Храму. Он посвящен Богине Солнца (по преданию, она - прародительница императорской семьи). Монарха сопровождали камергеры, которые внесли в святилище две из трёх императорских регалий. Он возложил на алтарь веточку от священного дерева и поклонился святыне.
Императрица Масако в парадном кимоно и с традиционной причёской прибыла отдельно от супруга на автомобиле, так как у нее аллергия на лошадей.
Пара вернется в Токио в субботу вечером, а на следующей неделе отправится в Нару и Киото, чтобы посетить мавзолеи бывших императоров.
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